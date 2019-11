Stavbu hal na místě historického dvora u Ševětína zmrazil odpor obyvatel

Barevné listy poletují po cestě, která lemuje rozlehlý dvůr Švamberk. Kromě torza střech tam stojí už jen obvodové zdi. Do jedné z nich se zakousl bagr, který je teď na konci všedního dne vypnutý. Demolice utichla.

To se ale nedá říct o diskusi místních nad projektem výrobních a skladovacích hal. Stačí přejet do víc než dva kilometry vzdáleného Ševětína a zmínit název areálu ze 17. století.

„Jasně že vím, o co jde. Ví o tom snad všichni,“ přikyvuje 78letý Miloslav Kaňourek. „Jestli chtějí za současné nezaměstnanosti nabrat dva tisíce lidí, tak nevím, jak to udělají. Budou to sezonní dělníci a cizinci, a to nebude dělat dobrotu. Navíc toho areálu je velká škoda,“ pronáší.

Právě obavy z dopravy a příchodu zaměstnanců, kteří by měli v halách pracovat, rezonují mezi místními nejvíc. To se však zdaleka netýká jen Ševětína. Záměr investora, jímž je společnost C.D.K.K. Investment, se nelíbí i lidem z okolních obcí.

Vůbec nejblíž areálu, kde se nyní historický dvůr bourá, je Neplachov. Ani tady není problém najít místní, kteří nad záměrem investora kroutí hlavou.

„Vadí mi devastace přírody, protože tam moc ráda chodím. Mrzí mě, že se to tam celé zničí. Další věc je, jak bude vypadat doprava. A také budou muset získat nové zaměstnance. Navíc se mi nelíbí postup Ševětína. Vedení vidí jen peníze a chová se bezohledně,“ líčí 59letá Jana Mizerová.

Právě v Ševětíně je poměrně těžké najít někoho, kdo záměr vyloženě podporuje, i přestože starostka Romana Hajská argumentuje finančním přínosem do pokladny městyse. „Mně to je jedno, stejně je to od nás daleko,“ mává rukou jedna z místních, která si nepřeje uvést jméno.

Na náměstí zatím lidé procházejí kolem úřední desky s novým dokumentem. Ten zjednodušeně vysvětluje, že je projekt stavby dvou obřích výrobních a skladových hal v lokalitě Švamberk zmrazený. Investor C.D.K.K. totiž po velké kritice veřejnosti požádal krajský úřad o ukončení projednávání záměru, a tím proces ukončil. Jeho žádost obdržel krajský úřad 23. října.

„Přišlo několik podnětů. Proto je potřeba je přezkoumat a poté podle toho naložit s tím, do jakého stupně EIA půjdeme (posuzování vlivů na životní prostředí, pozn. red.),“ uvedl bývalý budějovický radní a developer František Jelen, který zastupuje investora jako prokurista.

Podle vedoucí oddělení odboru životního prostředí krajského úřadu Marcely Jirkové se tím vše vrátilo do bodu nula. „Je to logický krok investora. Připomínek bylo od začátku zjišťovacího řízení tolik, že bychom museli stejně projekt poslat do řízení o vlivu stavby na životní prostředí EIA, jehož součástí je třeba veřejné projednávání,“ uvedla Jirková.

S uveřejněním záměru v polovině října se totiž strhla ve veřejnosti vlna odporu. S výstavbou hal nesouhlasí okolní obyvatelé i různé spolky. Na krajský úřad předali petici s více než tisícovkou podpisů shromážděných za pouhé dva dny. O projektu se totiž veřejnost dozvěděla na poslední chvíli.

„O stažení záměru víme, ale nevěříme, že se ho investor vzdá. Pracuje na něm už několik let a v průběhu nich oznámení o stavbě měnil a projekt přejmenovával,“ říká členka petičního výboru Pavla Figurová.

Kritikům vadí, že budoucí výrobní areál zabere dvacet hektarů kvalitní zemědělské půdy a v halách chce majitel zaměstnat až dva tisíce lidí. Ty bude muset najímat a dovážet, a s tím vznikne problém s jejich ubytováním. Navíc je zlobí, že průmyslový areál vznikne na místě historického zemědělského dvora Švamberk, který teď investor a majitel pozemků demoluje.

Desítky námitek poslal na krajský úřad také českobudějovický spolek Calla. Kromě porušení krajinného rázu a podcenění vlivů na přírodu a obyvatelstvo našlo v dokumentu oznámení i chyby procesní.

C.D.K.K. Investment vlastní realitní magnát Jaroslav Čadek

„Nelíbí se nám, že investor postupuje takzvanou salámovou metodou. Nejprve si opatří několik povolení, začne záměr realizovat a až pak je zahájen proces EIA,“ míní Jiří Řehounek z Cally.

Zelenou totiž dala projektu nejen ševětínská radnice, ale i příslušný českobudějovický stavební úřad, který povolil demolici dvora. Starostka Ševětína vysvětluje svůj postoj budoucím profitem pro městys. Očekává z něj velkou daňovou výtěžnost a poplatky za vyjmutí zemědělské půdy z fondu ochrany.

Vysvětlovat to míní na zítřejším veřejném projednávání v Ševětíně. Účastnit se ho má i investor, který záměr odprezentuje. Setkání začne v 17 hodin v kulturním domě.

Společnost C.D.K.K. Investment vlastní realitní magnát Jaroslav Čadek, který patří podle týdeníku Euro k nejbohatším Čechům. Spolupracuje s miliardářem Petrem Kellnerem. Vlastní například zámeček Hanspaulka v pražských Dejvicích, kde sídlí Institut Václava Klause.

Naproti tomu dvůr Švamberk ze 17. století, na jehož místě budou stát výrobní haly, Čadkova firma právě likviduje. Ministerstvo kultury ho totiž odmítlo vzít pod ochranu a zapsat na seznam památek.