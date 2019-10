Podvodní bagr pomáhá s přeložením plynovodu pod hladinu řeky Otavy

„Životnost stávajícího zavěšeného plynovodu u Borečnice je u konce. Do provozu byl uveden v roce 1969. Pracemi zajistíme zvýšení bezpečnosti zařízení a sejmutím z nosné mostní konstrukce také snížíme provozní náklady na údržbu do budoucna,“ uvádí Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu z E.ON Distribuce.

Přeložení plynovodu pod dno řeky se zvýší bezpečnost zařízení i dodávek zemního plynu také při povodních.

„Kvůli okolnímu profilu a geologickému průzkumu nebylo možné udělat u Borečnice podvrt řeky, proto plynovod zakopeme pod dno speciálním podvodním bagrem,“ vysvětlil Zdeněk Lukáš z firmy UGA, která stavbu provádí.

Bagr jezdil pod vodou, pracovník ho řídil ze břehu joystickem. V řece vyhloubil dva metry hlubokou rýhu, do níž dělníci zakopou přes 100 metrů dlouhé potrubí napuštěné vodou. Předtím ho dva jeřáby uložily do připraveného výkopu.

Dělníci ho zatíží pomocí betonových bloků, následně se dno srovná do původní podoby. Voda se z potrubí odčerpá, až se bude připojovat plyn.

Práce odstartovaly začátkem září a jsou zhruba ve své polovině. Po přepojení na stávající část plynovodu firma vrátí terén do původního stavu. „Práce bychom chtěli dokončit do konce roku. Záviset to bude na počasí,“ popsal Zdeněk Lukáš.

Z lávky, po které vede několik turistických stezek i cyklotras, sice v následujících měsících zmizí plynové potrubí, ale samotná konstrukce by měla zůstat na místě k dalšímu užívání pro pěší. Byl to jeden z požadavků města Písek a obcí Vrcovice a Čížová. Energetická společnost nyní připravuje nabídku na předání jinému subjektu, který by lávku provozoval.

V Zátaví provrtali pod Otavou tunel

Vedle Borečnice se pracuje také u Zátaví jižně pod Pískem. Tam odstraní celou 80 metrů dlouhou mostní konstrukce a práce se tam blíží ke konci.

Na této stavbě firma provrtala v říčním korytu za pět týdnů tunel o průměru 850 milimetrů, kterým potrubí o délce 140 metrů protáhla na druhou stranu. Zemní práce by tam měly být hotové do dvou týdnů.

„Jedinečnost těchto staveb spočívá zejména v délce přemostění a dimenzi potrubí. Odběratelů zemního plynu se přepojování plynovodu nijak nedotkne,“ dodává Tomáš Vacek.

Nové plynovody pod zemí jsou s vnitřním průměrem 500 milimetrů. Celkem v tuhle chvíli stojí na distribučním území společnosti E.ON 16 podobných přemostění.

Příprava prací na Borečnici trvá od roku 2013 a u Zátaví od roku 2015. Celková investice přesahuje 30 milionů korun. „Dále máme v plánu nadzemní přechod Krašlovice I. a Krašlovice II. na Strakonicku. Termín ještě není určen,“ prohlásil Vacek.