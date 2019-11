Při průjezdu kamionu drnčí skleničky, obchvat Řečice je ale v nedohlednu

Skleničky v kredenci jí zadrnčí pokaždé, když se městem po silnici I/23 z Jindřichova Hradce k dálnici D3 prožene kamion. V denní špičce to bývá i několikrát za minutu, jenže těžká auta Kardašovou Řečicí projíždějí od časných ranních hodin až do noci.

„Ke všemu teď byla zavřená pro nákladní auta i cesta z Hradce na Třeboň a všechno se svedlo přes nás,“ říká místní obyvatelka Blanka Průšová.

Situace je podle ní už dlouhodobě neudržitelná, rozhodla se proto upozornit na problém demonstrací, při níž se na konci září sešlo asi 130 obyvatel města, kteří na krátkou dobu blokovali dopravu na vytížené silnici.

„Máme tu všichni popraskané zdi domů a zvažujeme hromadnou žalobu na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), protože jsme už na pokraji zoufalství,“ dodává Průšová s tím, že se společně se sousedy připravují na další komplikace spojené s opravami silnice.

Řečičtí ale chtěli protestem poukázat ještě na jeden velký problém, který se s dopravou ve městě pojí.

„Desítky let se plánuje výstavba obchvatu, jenže se vůbec nic neděje. Podle posledních plánů bude hotový za osm let, což je pro nás děsivá představa. Nevíme ani jistě, jestli se termíny zase o něco neposunou,“ podotýká Průšová.

Aktuální plán ŘSD skutečně počítá s dokončením stavby obchvatu na rok 2027, projekt posvětilo i ministerstvo životního prostředí, jenže územní rozhodnutí vstoupí v platnost až v roce 2021. Do té doby nebude možné vykupovat pozemky na budoucí stavbě.

„Pozemky bude možné vykupovat až po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Žádost bude podána ihned po dokončení a projednání příslušné dokumentace, které právě probíhá,“ vysvětluje referent investic ŘSD Dalibor Koutník.

Jenže ani vybudování obchvatu nemá v obci jednoznačné zastání. Budoucí trasa má vést v těsném sousedství lokality zvané Habeš, kde si v posledních letech postavilo rodinné domy několik obyvatel města.

Na jaře možná protesty zopakují

„Ti s budoucí podobou obchvatu nesouhlasí. Jenže všichni dost dobře věděli, že obchvat povede právě tudy. Vždyť se o tom mluví asi padesát let. Počítáme tedy, že kolem něj povede protihluková stěna. Ale obávám se, že případné protesty by mohly stavbu odložit až o deset let. Už v minulosti se jim podařilo výstavbu o několik let oddálit,“ říká starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut, který iniciativu Průšové plně podporuje.

„Dali jsme tím najevo, že město a naprostá většina jeho obyvatel o obchvat stojí. Doprava je tu dlouhodobě neúnosná, protože centrem projede denně přes šest tisíc aut. Taková frekvence se podepisuje na kvalitě silnice i na kanalizaci a vodovodu pod vozovkou, které spravuje město,“ uvědomuje si Nekut.

Hustá kamionová doprava vadí místním ještě z jednoho důvodu. „V těsné blízkosti máme základní školu, kam chodí 290 dětí. Zrovna u budovy je ostřejší zatáčka, do které si řidiči najíždějí z protisměru. Sama se divím, že se tu nestalo žádné neštěstí,“ upozorňuje Průšová, jež nevylučuje, že se na jaře s protesty vrátí.

„Musí se s tou situací něco udělat, takhle se tu nedá normálně žít. Možná by stačilo, kdyby se silnice pro kamiony zpoplatnila. Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ přemítá Průšová. S takovou variantou ale ŘSD nepočítá, prioritou je i nadále stavba obchvatu.