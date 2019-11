Povodeň bude kvůli stavbě domu agresivnější, bojí se lidé u Malše

Lidé z Javorové ulice v Českých Budějovicích na chvíle, kdy měli vodu v obývácích, jen tak nezapomenou. Proud tam ničil vše, co mu stálo v cestě, na některých místech dokonce vytrhával kusy betonu ze země. Na zdi jednoho z domů je dodnes možné vidět, kam až v době povodní sahala hladina.

Místní se nyní obávají, že jestli se něco podobného stane znovu, bude hladina vody, a tím i škody, ještě větší. Důvodem je výstavba domu, který začal vznikat na pozemku mezi Javorovou ulicí a Velkým jezem na řece Malši. Soukromý majitel sem navezl vysoký násyp a na něm nyní staví zatím dvoupatrový objekt.

„I když tady byla třeba pětiletá voda, tak už na těch pozemcích plavaly labutě. Kvůli tomu staveništi a terénním úpravám bude voda při velkých povodních rychlejší a intenzivnější. Jestli se takhle bude postupovat dál, bude to mít negativní dopad na starší zástavbu. Představitelé města by se tím měli vážně zabývat. Neměli by to řešit místní ve svém volném čase,“ myslí si místní obyvatelka Radmila Čapková Frydrychová.

Lidé se domnívají, že je problém ve vymezení záplavového území, na což několik let upozorňují.

„Bojíme se, že když přijde povodeň, budeme mít v domech víc vody než v roce 2013. Důvodem je výstavba, kterou umožnilo stanovení záplavového území. Dokládali jsme čísla a dokumenty, které to dokazují. Teď jsme se rozhodli podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ přidává další místní Jan Benda.

Policie MF DNES potvrdila, že věc prošetřuje. „Případ jsme přijali v rámci vlastního šetření. Provádíme úkony podle trestního řádu, jestli došlo k porušení jakéhokoli protiprávního jednání. Jsou vyžádané znalecké posudky a vyjádření dalších odborníků, jak to u podobných případů bývá. Řeší to českobudějovičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality,“ potvrzuje policejní mluvčí Milan Bajcura.

Pozemek, kde se nyní staví, se nachází v záplavovém území Malše. To v květnu 2016 stanovil krajský úřad společně se záplavovým územím Mlýnské stoky.

„Povodí Vltavy jako správce obou dotčených vodních toků je přesvědčeno, že návrh záplavového území byl zpracován správně a v souladu s právními předpisy,“ uvádí mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Lhůta pro přezkoumání uplynula v roce 2017

Stejně mluví i Hana Zahradníková z odboru životního prostředí úřadu Jihočeského kraje. MF DNES napsala, že stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území bylo v souladu s tehdy platným zákonem. Lhůta pro případné přezkoumání podle ní uplynula v roce 2017.

„Na opatření obecné povahy z 30. května 2016 je tak třeba hledět i z hlediska právního jako na akt perfektní, to jest bez vady,“ dodává Zahradníková.

U rodinného domu, který je trnem v očích místních, Povodí Vltavy nesouhlasilo s oplocením pozemku.

„Povodí souhlasilo s předloženým záměrem za podmínky, že na pozemcích nebudou prováděny terénní úpravy, tedy navyšování násypu, které by mohly ovlivnit odtokové poměry,“ konstatuje Roldán. Jenže na místě je vidět, že dům stojí právě na navezeném násypu.

Rozlehlé a zatím nezastavěné pozemky tam patří i jiným majitelům. Několik jich je ve svěřenském fondu Jihoinvest. Jeho správcem je Jiří Trnka, bývalý šéf dotačního úřadu ROP Jihozápad.

Jak uvedl v minulosti Radiožurnál, fond spravuje lukrativní pozemky za desítky milionů v Budějovicích. Majetek do něj převedl podnikatel Vladimír Hlavatý, který dostal podmínku kvůli výstavbě relaxačního centra v Hluboké nad Vltavou.