Srb chce koupit chatu na Libíně, Prachatičtí se bojí kasina

Prachatické radnici se krátí čas. Pokud do konce měsíce nekoupí horskou chatu na Libíně, majitel ji prodá dalšímu zájemci. Jenže ten ji veřejnosti možná nadobro uzavře. Zastupitelstvo ale odkup odmítlo.

O dlouhodobě nevyužívaný objekt se má ucházet zahraniční investor, který by tam údajně otevřel kasino.

Starosta Martin Malý (Nezávislí) to už před nedávnem naznačil. „Ano, zaslechl jsem, že se po tom poohlíží srbský občan, který prý má zájem o hazard,“ potvrdil MF DNES starosta.

Areál patří Švýcarovi Renému Odermannovi a jeho rodině. Prodej pozdrží do konce listopadu. Pokud do té doby město nabídne 8,6 milionu korun, chatu s pozemkem mu prodá.

MF DNES se podařilo kontaktovat majitelova obchodního společníka Louise Odermanna. Ten potvrdil jen občanskou příslušnost zájemce. „Investor je ze Srbska a má skutečně velký zájem v lokalitě investovat,“ napsal.

Sdělil, že prioritou je pro něj prodej městu, přestože by na obchodu tratil vzhledem k tomu, že mu Srb nabízí vyšší částku.

„Myslím, že by Libín měl sloužit obyvatelům. Jde o velmi atraktivní místo. Můžete si představit, co se stane v případě, že srbský zájemce uskuteční svůj byznysplán,“ naznačil současný vlastník.

Prachatický zastupitel Robert Zeman (Pro Prachatice) již dříve zmínil, že majitel má v záloze dalšího kupce s vyšší finanční nabídkou, který nemá v plánu horskou chatu zpřístupnit.

„Je to jedna chata, se kterou máme plány, a nejsme schopni ji jako město koupit. Raději ji necháme osudu, a jestli tam bude kasino, tak to bude ostuda,“ řekl Zeman ostatním zastupitelům na nedávném zasedání, kde hlasovali o tom, jestli necelých devět milionů korun vynaložit, či nikoli.

Návrh nakonec neschválili. Pro odkoupení hlasoval například Jakub Nepustil (Živé Prachatice).

„Ta investice se neztratí. Město by nad tím alespoň mělo kontrolu, a když by ho třeba za pár let chtělo prodat, tak s garancí, že to bude pro Prachatice prospěšné,“ argumentoval zastupitel.

Starosta Malý ale namítá, že by se případnému majiteli nejspíše nepodařilo kasino otevřít. Radnice by to totiž musela posvětit.

„Pokud má být v katastru města hazard, musí zastupitelstvo odsouhlasit vyhlášku s adresou, kde může být provozován. Dům na Libíně takovou možnost nemá a pochybuji, že by se v zastupitelstvu našla většina, která by něco takového povolila,“ vysvětlil šéf radnice.

Obyvatelé peníze nevybrali

Situace vypadá bezvýchodně. Zastupitelé se Libína vzdali především kvůli obavám z financování. Předpokládají, že by z městské kasy museli investovat další miliony do úprav objektu, aby splňoval současné nároky turismu.

„Vybavení je zastaralé. Lidé dnes většinou vyžadují vlastní toalety a sprchy přímo na pokojích, to může v chatě nabídnout jen zhruba polovina pokojů,“ popsal starosta Martin Malý. „Není tam finanční návratnost. Kdyby byla, za ta léta by ji nějaký podnikatel koupil. Loni majitel chatu nabízel za necelých sedm milionů, a stejně ji neprodal,“ dodal.

Roberta Zemana situace mrzí, v chatě vidí důležité místo. „Ještě se pokusíme do konce listopadu svolat jedno zastupitelstvo. Na tom posledním chyběli členové, kteří by koupi myslím podpořili. To je poslední možnost,“ řekl zastupitel.

Na konci letošního srpna rovněž vyzval občany, aby se pokusili dát dohromady potřebnou částku jako sdružení investorů, které by libínský areál odkoupilo. To se nepodařilo, zapojení složili částku pouze v řádech statisíců.

„Je mi to líto. Cena devět milionů je skutečně vysoká. Na druhou stranu jde pro Prachatice o strategické místo. Lidé se bojí, co tam vznikne, když to radnice nekoupí. Finančně jsme se poměrně vyčerpali bazénem, proto se teď město asi bojí do toho jít,“ reagovala prachatická obyvatelka Jana Štěpánková, 53letá účetní.

Celý komplex sousedí s rozhlednou. Tvoří ho dvě hlavní budovy se 14 pokoji k ubytování. Restaurace má nově rekonstruovanou kuchyň.