Blamáž na budějovickém letišti: stožár musí zbourat, pak ho zase postaví

Je to stavba poblíž hlavní dráhy, která je nezbytnou součástí nového navigačního systému. Jenže ten ještě nemá potřebné certifikace, a tak tam kvůli tomu nemohou vzlétat a přistávat větší letadla. Podle zástupců Jihočeského kraje je to dané podmínkami Úřadu pro civilní letectví.

Hejtmanství tak nezbývá než se dohodnout na dočasném odstranění stožáru a opětovném postavení. Přitom stojí teprve několik měsíců.

Na jednání krajského zastupitelstva minulý týden toto téma otevřel opoziční zastupitel František Konečný (ANO).

„Pro mě je to naprosto nepochopitelné, ale úřady rozhodující o zprovoznění letiště si tuto podmínku daly. Nerozumím. Postavím stožár, protože je nutný, teď ho zbouráme, abychom získali certifikaci, pak ho opět postavíme,“ divil se Konečný.

Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) jeho informaci potvrdila.

„Nově postavený stožár je součástí navigačního systému. Nicméně my zatím podle nového systému nelétáme, protože není schválen a certifikován. Pro velká letadla je ale stožár překážkou k tomu, aby mohla létat na Letiště České Budějovice. My je tam však potřebujeme z důvodu zkušebního provozu, který je součástí certifikačního procesu. Takže nás čeká demontáž,“ vysvětlila Stráská.

Až k tomu dojde a větší letadla dostatečně otestují modernizované letiště a areál dostane další povolovací razítka, bude možné vrátit stožár zpátky a létat už za pomoci nové navigace.

Každého napadne, proč se s jeho stavbou nepočkalo. Podle reakce kraje byla stavba součástí finální etapy modernizace za více než půl miliardy, ale v tu dobu nikdo nevěděl, že bude při následném certifikování překážkou.

Kolik bude demontáž a opětovné složení stát, není jisté. Ale může to být částka za statisíce až milion. Kraj bude rozebrání teprve ladit se zhotovitelem.

Letiště České Budějovice První etapa modernizace letiště začala na konci roku 2009. Součástí akce za více než 60 milionů byla přestavba jedné z budov, rekonstrukce se dočkala i řídicí věž. Modernizace postupovala oplocením areálu, vzniklo bezpečnostní centrum. Náklady byly dalších 122 milionů. Na konci roku 2017 začala hlavní etapa obnovy za půl miliardy. Její součástí byla výstavbu terminálu, radionavigace a světelná navigace, stavba parkoviště pro cestující, zázemí pro zabezpečení leteckého provozu a další. Nyní se pracuje na certifikaci pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví.

Finální část modernizace měla na starost společnost Hochtief CZ. Hejtmanka předpokládá, že by se vše mohlo stihnout přes zimu. Ještě o tom bude rozhodovat vedení kraje.

Mluvčí letiště Martina Vodičková potvrdila, že nyní je v areálu možný pouze provoz podle kódového označení 2B, což je například pro ultralehká letadla. Pro zkušební provoz je potřeba označení 4C. „To je pro stroje s rozpětím křídel do 36 metrů, což už jsou například i boeingy,“ doplnila Vodičková.

Od konce června do konce září se podle informační zprávy pro zastupitele uskutečnilo na letišti 3 042 vzletů či přistání, přičemž 294 bylo mezinárodních.

Město bude asi dál platit

Dál pokračuje proces hledání strategického partnera, který má pomoci ekonomice areálu, aby ho nebylo nutné ročně dotovat desítkami milionů korun.

Zájem o využívání letiště mají podle hejtmanky také společnosti, které se zabývají leteckým výcvikem. „I proto se musíme snažit, aby se podařilo dokončit potřebné certifikace co nejdříve a areál se mohl využívat naplno,“ dodala.

V tu chvíli už u toho nemusí být město České Budějovice. To s krajem napůl vlastní společnost Jihočeské letiště České Budějovice, která areál spravuje a řídí. Na hejtmanství připravují podklady, za jakých podmínek by mohlo od města padesátiprocentní podíl odkoupit. To už totiž nemá takový zájem, aby každoročně dotovalo provoz společnosti desítkami milionů, když majetek vlastní pouze kraj.

Jenže příprava dokumentů se vleče, a tak zřejmě město ještě příští rok nějakou částkou přispěje. Celoroční dotace má být 72 milionů korun.

„Jednou z možností je úprava, kdy by se platba rozdělila na čtvrtletí a nebylo by pak nutné hradit ji celou, pokud by došlo k převodu a vyplacení podílu,“ vysvětlil primátor Jiří Svoboda (ANO). O všem bude ještě jednat vedení města a také rozhodovat zastupitelstvo.